С 1-го сентября в Пермской городской агломерации начинает функционировать третий путь проекта «Удобная электричка».

14:35

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 сентября 2025 года на Свердловской железной дороге начинает работу новый мультимодальный маршрут в рамках проекта «Удобная электричка». Система «автобус + электропоезд» облегчит перемещение жителей микрорайонов Кислотные дачи, Январский, КамГЭС и Энергетик до центра Перми и обратно.

В часы наибольшего спроса специальные бесплатные автобусы будут доставлять пассажиров из указанных микрорайонов до о. п. КамГЭС, откуда можно будет пересесть на электричку до станции Пермь-2. Такой же маршрут будет доступен и в обратном направлении. Расписание автобусов согласовано со временем отправления трех утренних и прибытия четырех вечерних рейсов с о. п. КамГЭС.

Проезд на электричке от о. п. КамГЭС до станции Пермь-2 обойдется в 40 рублей, что соответствует стоимости проезда на городском автобусе. Билеты можно купить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или в пригородных кассах.

Этот мультимодальный маршрут станет третьим в проекте «Удобная электричка», цель которого - улучшить транспортную доступность отдаленных микрорайонов Пермской городской агломерации. В настоящее время такие перевозки с использованием автобусов и электропоездов уже осуществляются из микрорайонов Новое Левшино (железнодорожная станция Левшино) и Вышка-2 (о. п. Язовая). Проект реализуется АО «Пермская пригородная компания», как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.