Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Горьковском железнодорожном направлении началась кампания «Отдай предпочтение поездам!»

2025-09-02 09:40
На Горьковском железнодорожном направлении началась кампания «Отдай предпочтение поездам!»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железнодорожной линии приняли участие в профилактической акции «Уступи дорогу поездам!», которая проводится на всей территории ОАО «РЖД» с 1 до 30 сентября 2025 года в связи с началом нового учебного года.

Задача мероприятия – воспитание у детей и подростков культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также профилактика и предотвращение транспортных инцидентов в зоне движения поездов, включая незаконное пребывание на инженерных сооружениях («руфинг») и в местах, не предназначенных для этого, подвижного состава («зацепинг»).

Отметим, что основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и получение травм от электричества.

Работники железной дороги еще раз напомнят школьникам о правилах безопасного поведения на транспорте, вместе с подразделениями Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу проведут рейды на станциях и участках железнодорожной магистрали для выявления подростков, нарушающих правила поведения на железной дороге.

Также будет проведена просветительская и профилактическая работа в учебных учреждениях и организациях дополнительного образования для детей, расположенных недалеко от железной дороги. В рамках мероприятий здесь будет осуществлено распространение печатных и электронных информационных материалов о правилах поведения рядом с железной дорогой, а также тематической сувенирной продукции.

Такой подход позволяет проводить более детальные и целевые беседы с молодым поколением, акцентировать их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru