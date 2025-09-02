На Горьковском железнодорожном направлении началась кампания «Отдай предпочтение поездам!»

Сотрудники Горьковской железнодорожной линии приняли участие в профилактической акции «Уступи дорогу поездам!», которая проводится на всей территории ОАО «РЖД» с 1 до 30 сентября 2025 года в связи с началом нового учебного года.

Задача мероприятия – воспитание у детей и подростков культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также профилактика и предотвращение транспортных инцидентов в зоне движения поездов, включая незаконное пребывание на инженерных сооружениях («руфинг») и в местах, не предназначенных для этого, подвижного состава («зацепинг»).

Отметим, что основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и получение травм от электричества.

Работники железной дороги еще раз напомнят школьникам о правилах безопасного поведения на транспорте, вместе с подразделениями Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу проведут рейды на станциях и участках железнодорожной магистрали для выявления подростков, нарушающих правила поведения на железной дороге.

Также будет проведена просветительская и профилактическая работа в учебных учреждениях и организациях дополнительного образования для детей, расположенных недалеко от железной дороги. В рамках мероприятий здесь будет осуществлено распространение печатных и электронных информационных материалов о правилах поведения рядом с железной дорогой, а также тематической сувенирной продукции.

Такой подход позволяет проводить более детальные и целевые беседы с молодым поколением, акцентировать их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.