Скорый поезд № 169/170 сообщением Чита – Анапа будет курсировать летом по определенным датам

2021-06-11 09:33
В связи с растущим спросом на поездки в направлении Черноморского побережья назначен дополнительный скорый поезд № 169/170 сообщением Чита – Анапа. Он будет отправляться из Читы 23 июня, 12 и 28 июля, 13 и 30 августа. В составе поезда также будут курсировать беспересадочные вагоны сообщением Иркутск – Анапа.

Кроме того, напомним, что в направлении Черноморского побережья со станций ЗабЖД в летние месяцы отправляется поезд № 269/270 сообщением Чита – Адлер и вагоны беспересадочного сообщения Чита – Анапа.

В летний сезон более 1 тыс. дополнительных пассажирских поездов будут назначены АО «ФПК» для удовлетворения спроса на поездки, из них порядка 600 – в южном направлении, включая курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа.

Оформить проездной документ можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Получать информацию о новых предложениях в ежедневном режиме пассажиры также могут в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд». Подписаться на него можно, перейдя по ссылке или набрав в строке поиска мессенджера «Телеграм» название канала, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

