В 2025 году на Забайкальскую железную дорогу было доставлено 3 новых тепловоза, что позволило увеличить ее локомотивный парк.

09:05

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году три новых маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ были добавлены в локомотивный парк Забайкальской железнодорожной магистрали. Это является продолжением планового обновления локомотивного состава магистрали.

Эти новые тепловозы предназначены для выполнения маневровых, вывозных и горочных работ, а также могут управлять пассажирскими поездами малой составности. Модель приспособлена к сложным условиям эксплуатации и эффективно работает при температурах от -50 до +50 градусов Цельсия, а также может преодолевать участки с минимальным радиусом кривой – 80 м. Это особенно важно для Забайкальской железной дороги, где кривые составляют почти половину всего полигона.

Номинальная мощность тепловоза ТЭМ18ДМ равна 882 кВт.

Отметим, что в 2024 году на ЗабЖД было доставлено 4 тепловоза ТЭМ18ДМ, оснащенных системой электропневматического торможения, которая обеспечивает плавность хода и безопасность движения. Они используются в пассажирском сообщении на маршрутах Яблоновая – Лесная, Чернышевск – Букачача, Оловянная – Ясная и Урулюнгуй – Краснокаменск.

За последние десять лет было получено 123 локомотива этой серии, включая 8 тепловозов, предназначенных для движения по колее 1435 мм для работы с грузами, поступающими из Китайской Народной Республики на приграничной станции Забайкальск.

Обновление локомотивного парка Забайкальской магистрали является частью долгосрочной стратегии развития тяговых ресурсов и направлено на повышение надежности и эффективности работы одного из ключевых участков Транссибирской магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.