Возобновление работы легенды: поезд "Курский Соловей" вновь включен в расписание

На вокзале Курска состоялось торжественное событие, связанное с запуском обновленного состава. В нем участвовали исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и глава РЖД Олег Белозёров через видеосвязь.
«Курский Соловей» будет не просто быстрым и комфортным способом доехать до Москвы и обратно, но и уникальным культурным маршрутом, прекрасным подарком для всех жителей и гостей Курска перед празднованием Дня города», – заявил Олег Белозёров.
«Курский Соловей» сохраняет привычное расписание:
В поезде представлены новые СВ, плацкартные и купейные вагоны, оборудованные кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками, душевыми кабинами.
В СВ воплощен проект «Таланты Курского края». Каждое купе украшено в уникальном стиле, посвященном одному из знаменитых людей, прославивших регион – художнику Александру Дейнеке, поэту Афанасию Фету, писателю Аркадию Гайдару и другим.
Пассажиры смогут узнать больше о культурной жизни региона, сканируя QR-коды, размещенные в вагоне.
Дополнительную информацию и возможность приобрести билеты можно найти на сайте ОАО «РЖД».