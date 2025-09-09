Возобновление работы легенды: поезд "Курский Соловей" вновь включен в расписание

19:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На вокзале Курска состоялось торжественное событие, связанное с запуском обновленного состава. В нем участвовали исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и глава РЖД Олег Белозёров через видеосвязь.

«Курский Соловей» будет не просто быстрым и комфортным способом доехать до Москвы и обратно, но и уникальным культурным маршрутом, прекрасным подарком для всех жителей и гостей Курска перед празднованием Дня города», – заявил Олег Белозёров.

«Курский Соловей» сохраняет привычное расписание:

отходит из Курска в 22:15, приезжает в Москву (Восточный вокзал) на следующий день в 06:21;

отправляется из Москвы в 22:30, прибывает в Курск в 06:31.

В поезде представлены новые СВ, плацкартные и купейные вагоны, оборудованные кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками, душевыми кабинами.

В СВ воплощен проект «Таланты Курского края». Каждое купе украшено в уникальном стиле, посвященном одному из знаменитых людей, прославивших регион – художнику Александру Дейнеке, поэту Афанасию Фету, писателю Аркадию Гайдару и другим.

Пассажиры смогут узнать больше о культурной жизни региона, сканируя QR-коды, размещенные в вагоне.

Дополнительную информацию и возможность приобрести билеты можно найти на сайте ОАО «РЖД».