Количество летних транспортировок на быстрых "Ласточках" из Костромы в Москву увеличилось на 17%

10:19

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С июня по август 2025 года быстроходные электропоезда "Ласточка", следующие по маршруту Кострома - Москва - Кострома, перевезли приблизительно 163,4 тыс. пассажиров. Это на 17% больше, чем в тот же период 2024 года.

Самым загруженным месяцем летнего сезона стал июль, в котором совершили поездку 57 тыс. пассажиров.

Отметим, что "Ласточки" работают каждый день весь год, используя пятивагонные составы. Они осуществляют утренние, дневные и вечерние рейсы из Костромы в Москву и обратно, делая остановки в Нерехте, Ярославле, Ростове Великом.

Билеты на эти поезда можно приобрести на официальном сайте ОАО "РЖД", через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", а также в любой кассе дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.