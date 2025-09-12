Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Количество летних транспортировок на быстрых "Ласточках" из Костромы в Москву увеличилось на 17%

2025-09-12 10:19
Количество летних транспортировок на быстрых
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С июня по август 2025 года быстроходные электропоезда "Ласточка", следующие по маршруту Кострома - Москва - Кострома, перевезли приблизительно 163,4 тыс. пассажиров. Это на 17% больше, чем в тот же период 2024 года.

Самым загруженным месяцем летнего сезона стал июль, в котором совершили поездку 57 тыс. пассажиров.

Отметим, что "Ласточки" работают каждый день весь год, используя пятивагонные составы. Они осуществляют утренние, дневные и вечерние рейсы из Костромы в Москву и обратно, делая остановки в Нерехте, Ярославле, Ростове Великом.

Билеты на эти поезда можно приобрести на официальном сайте ОАО "РЖД", через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", а также в любой кассе дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru