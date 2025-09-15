Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по август 2025 года на Красноярской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 11,7%

С января по август 2025 года на Красноярской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 11,7%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 8 месяцев 2025 года КрасЖД перевезла 166,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TUE) по всем видам сообщения, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В рамках внутреннего сообщения было отправлено 62 тыс. ДФЭ, что на 12,1% больше по сравнению с январем-августом 2024 года, а в рамках экспортного - 104,4 тыс. ДФЭ (+11,4%).

Общее количество отправленных груженых контейнеров увеличилось на 13,4% и достигло 116 тыс. ДФЭ (было перевезено 1 млн 918 тыс. тонн грузов, что на 15,3% больше).

Также был отмечен рост перевозок в контейнерах:

  • цветных металлов – 27,2 тыс. ДФЭ (увеличение в 1,5 раза по сравнению с январем-августом прошлого года);
  • химикатов и соды – 4,8 тыс. ДФЭ (+4,4%);
  • прочих и сборных грузов – 3,6 тыс. ДФЭ (увеличение в 2 раза);
  • других продовольственных товаров – 2,6 тыс. ДФЭ (увеличение в 1,5 раза);
  • строительных грузов – 2,3 тыс. ДФЭ (+12,7%);
  • руды цветной и серного сырья – 2,1 тыс. ДФЭ (увеличение более чем в 5 раз), сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.
