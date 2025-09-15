Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В прошлый сезон работы малых веток Московской железнодорожной системы было перевезено свыше 55 тыс. пассажиров.

2025-09-15 16:03
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сезон пассажирских перевозок на малых магистралях МЖД завершен. Всего было перевезено более 55 тыс. людей.

70-й юбилейный сезон на Тульской детской железной дороге закончился 14 сентября. В этом году, по многочисленным просьбам, он продолжался на две недели дольше обычного. Всего было перевезено более 30 тыс. пассажиров, совершено 1308 рейсов.

В течение лета 900 воспитанников прошли производственную практику на ДЖД в Новомосковске.

88-й эксплуатационный сезон на Московской детской железной дороге завершился 30 августа. За три месяца малая магистраль перевезла более 25 тыс. людей, было осуществлено 406 поездок.

Всего за лето на ДЖД в Кратове прошли производственную практику 665 человек.

Новый учебный год на Тульской и Новомосковской детских железных дорогах начнется в октябре, как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

