Бизнес-залы на вокзалах присоединились к международной программе лояльности DragonPass

10:36

Бизнес-залы нового формата на железнодорожных вокзалах России теперь могут посетить без дополнительной платы участники международной программы лояльности DragonPass. Для этого им также необходимо иметь при себе билет на поезд дальнего следования или «Аэроэкспресс», совпадающий с датой посещения бизнес-зала.

DragonPass – международная программа, участники которой имеют доступ в бизнес-залы в аэропортах и на вокзалах. В программе зарегистрировано более 30 млн клиентов, для которых открыт доступ в более чем 1200 бизнес-залов в 476 аэропортах и 54 вокзалах по всему миру.

Напомним: ранее бизнес-залы нового формата были включены в такие международные программы лояльности, как Priority Pass, Lounge Key и Diners Club.

В настоящее время бизнес-залы с новой технологией обслуживания уже есть на Ленинградском и Павелецком вокзальных комплексах Москвы, Московском – в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Иваново, Петрозаводск, Нижний Новгород, Волгоград и Сочи.