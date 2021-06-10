Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В праздничные дни, приуроченные ко Дню России, изменится расписание пригородных поездов Красноярской железной дороги

2021-06-10 09:35
В пятницу, 11 июня, поезда будут курсировать по расписанию пятницы, 12 и 13 июня – по расписанию субботы, 14 июня, в понедельник, – по расписанию воскресенья.

Кроме того, 12 и 14 июня будет курсировать ускоренный электропоезд Красноярск – Уяр – Мана (отправление со станции Красноярск в 09:58, прибытие на станцию Мана в 15:11, отправление со станции Мана в 15:33, прибытие на станцию Красноярск в 20:37).

В пятницу, 11 июня, поезда Красноярск – Уяр – Иланская – Решоты и Красноярск – Ачинск-1 – Боготол следуют в направлении «из Красноярска», а 14 июня – в направлении «в Красноярск».

Дополнительно 11 июня назначается пригородный поезд Лужба – Междуреченск – Лужба (отправление со станции Лужба в 09:16, прибытие на станцию Междуреченск в 11:07, отправление со станции Лужба в 16:30).

Расписание поездов Красноярск – Ачинск – Суриково – Лесосибирск, Решоты – Чунояр, Аскиз – Абаза в праздничные дни не изменится. Также по обычному графику будут курсировать электрички в Хакасии.

Время указано местное.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно ознакомиться с расписанием при планировании поездок. Уточнить его можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».

Напомним: пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

