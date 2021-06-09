Скоростные «Ласточки» свяжут Самару и Тольятти

15:03

Электропоезда «Ласточка» холдинга «ЖД» начнут курсировать в одной из крупнейших российских агломераций – между Самарой и Тольятти. В первую поездку из Самары поезд отправится 11 июня в 18:00, со станции Жигулевское море – 12 июня в 07:00 (время местное).

С 12 июня «Ласточки» будут курсировать по маршруту Самара – Жигулевское море (Тольятти) ежедневно 6 раз в день, отправляясь и прибывая на конечные пункты по зеркальному расписанию. Время поезда в пути – 1 час 25 минут. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная.

«Ласточки» будут курсировать пятивагонными составами, в которых есть все необходимое для комфортного путешествия: системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло.

«Ласточки» адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями – в них есть специализированные места оборудованы креплением для инвалидных колясок.

Приобрести билеты на «Ласточки» Самара – Жигулевское Море можно с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и во всех кассах пригородного сообщения. Стоимость «разового» билета – 199 рублей, «туда-обратно» – 358 рублей. Действуют все федеральные льготы. Для студентов и пассажиров в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) цена «разового» билета будет снижена на 30%.