Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Скоростные «Ласточки» свяжут Самару и Тольятти

2021-06-09 15:03
Скоростные «Ласточки» свяжут Самару и Тольятти
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Электропоезда «Ласточка» холдинга «ЖД» начнут курсировать в одной из крупнейших российских агломераций – между Самарой и Тольятти. В первую поездку из Самары поезд отправится 11 июня в 18:00, со станции Жигулевское море – 12 июня в 07:00 (время местное).

С 12 июня «Ласточки» будут курсировать по маршруту Самара – Жигулевское море (Тольятти) ежедневно 6 раз в день, отправляясь и прибывая на конечные пункты по зеркальному расписанию. Время поезда в пути – 1 час 25 минут. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная.

«Ласточки» будут курсировать пятивагонными составами, в которых есть все необходимое для комфортного путешествия: системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло.

«Ласточки» адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями – в них есть специализированные места оборудованы креплением для инвалидных колясок.

Приобрести билеты на «Ласточки» Самара – Жигулевское Море можно с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и во всех кассах пригородного сообщения. Стоимость «разового» билета – 199 рублей, «туда-обратно» – 358 рублей. Действуют все федеральные льготы. Для студентов и пассажиров в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) цена «разового» билета будет снижена на 30%.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru