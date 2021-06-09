10 и 11 июня между Калининградом, Зеленоградском и Светлогорском назначены 8 дополнительных поездов

11:43

В связи с благоприятным прогнозом погоды на Зеленоградском и Светлогорском направлениях 10 и 11 июня назначены дополнительные «Ласточки», которые будут отправляться:

с Южного вокзала до станции Зеленоградск-Новый – в 09:00 и 19:24;

со станции Зеленоградск-Новый в Калининград – в 10:13 и 20:15;

с Южного вокзала в Светлогорск – в 10:20 и 14:17;

из Светлогорска в Калининград – в 11:30 и 15:58.

Дополнительные поезда будут курсировать с минимальным количеством остановок в пути следования.

С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, Калининградской пригородной пассажирской компании, на стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.