10 и 11 июня между Калининградом, Зеленоградском и Светлогорском назначены 8 дополнительных поездов

В связи с благоприятным прогнозом погоды на Зеленоградском и Светлогорском направлениях 10 и 11 июня назначены дополнительные «Ласточки», которые будут отправляться:
Дополнительные поезда будут курсировать с минимальным количеством остановок в пути следования.
С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, Калининградской пригородной пассажирской компании, на стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.