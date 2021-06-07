Расписание пригородных поездов Мосузла изменится в праздничные дни июня

12:38

В праздничные дни июня изменится график движения пригородных поездов на Мосузле.

Движение электропоездов будет организовано следующим образом:

11 июня – расписанием пятницы;

12 июня – расписанием субботы;

13 и 14 июня – расписанием воскресенья;

15 июня – расписанием понедельника.

В период июньских праздников изменятся дни курсирования нескольких экспрессов, выполняющих рейсы между Москвой, Рязанью, Калугой, Тулой, Владимиром, Александровом, Большой Волгой и остановочным пунктом Крутое.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.