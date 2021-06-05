Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ЖД прорабатывают новые туристические маршруты по России

2021-06-05 16:48
Развитие железнодорожного туризма приобретает новое значение в рамках реализации межрегиональных проектов «Серебряное ожерелье России» и «Два города – миллион впечатлений: #ПетербургМосква». Об этом говорили на одной из завершающих работу Петербургского международного экономического форума сессий, посвященной развитию внутреннего туризма в Северо-Западном федеральном округе.

Проект «Серебряное ожерелье России», представляющий собой единую туристско-рекреационную систему 11 регионов Северо-Западного федерального округа России с включением туристических маршрутов по историческим городам, областным центрам, крупным городам Северо-Запада России и уникальным природным объектам, был запущен по поручению Президента России Владимира Путина в 2012 году.

«У нас очень хорошо стала развиваться железнодорожная сеть. «Ласточки» уже запущены из Пскова, Великого Новгорода, до Петрозаводска, Выборга, Тихвина, Сортавалы. Это, конечно, упрощает нашу работу, и мы очень благодарны за это ЖД», – отметила заместитель полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева.

Сегодня холдинг ЖД запустил более 20 круизных маршрутов, у каждого из которых есть своя полноценная экскурсионная программа. Например, весной этого года туристический поезд ходил в столицу Калмыкии Элисту, чтобы туристы смогли увидеть цветение диких тюльпанов.

Подобные «событийные» поездки железнодорожники намерены развивать и в других регионах России. Об этом рассказала Елена Ракова, первый заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок ОАО «ЖД».

«Сейчас самое время, когда мы должны приложить все усилия и показать россиянам, что в нашей красивой стране есть огромное количество мест, куда можно поехать. Гостеприимство в отеле или на железнодорожном транспорте должно стать модным трендом. Основная задача для формирования туристического продукта – сделать впечатления яркими и незабываемыми. Мы открыты для любых, даже самых неожиданных идей, и готовы каждую из них прорабатывать с региональными властями», – подчеркнула она.

За пределами «Серебряного ожерелья России» готовы к реализации маршруты «Москва – Петрозаводск – Кемь» с дальнейшим трансфером пассажиров на водном транспорте на Соловецкие острова, «Элиста – Кисловодск – Пятигорск», а также ретропоезд «Уральский экспресс» из Екатеринбурга по Свердловской области. А этим летом впервые будет запущен мультимодальный недельный тур Москва – Казань – Екатеринбург – Красноярск – Иркутск – порт Байкал – остров Ольхон с привлечением авиационного и водного транспорта.

