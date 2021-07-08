Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Скорый электропоезд «Ласточка» Самара – Жигулевское Море перевез 50-тысячного пассажира

2021-07-08 11:05
8 июля на железнодорожном вокзале Самара определили 50-тысячного пассажира, который воспользовался услугой проезда в пригородном поезде «Ласточка» по маршруту Самара – Жигулевское Море. Им стала жительница города Самара Елизавета Урицкая.

Юбилейного пассажира поздравили представители Куйбышевской железной дороги и АО «Самарская пригородная пассажирская компания» и вручили ей памятные подарки.

Елизавета Урицкая рассказала, что на «Ласточке» едет в отпуск к подруге в Тольятти. На новой электричке она отправляется в путешествие впервые по совету друзей и знакомых, которые порекомендовали ей «Ласточку» как самый комфортный, безопасный и быстрый вид транспорта.

Отметим, что в первый рейс по маршруту Самара – Жигулевское Море электропоезд «Ласточка» отправился 11 июня 2021 года, с 12 июня скорые поезда стали курсировать ежедневно 6 раз в день, отправляясь и прибывая на конечные пункты по зеркальному расписанию. Длительность в пути на новом электропоезде составляет всего 1 час 25 минут. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская и Задельная.

Менее чем за месяц современный пригородный поезд стал любимым видом транспорта для жителей Самарской области: ежесуточно он перевозит порядка 2 тыс. пассажиров.

Новый подвижной состав оснащен установками с системой кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, в салоне установлены мягкие сиденья и широкие багажные полки. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарной комнате.

Приобрести билет на скоростной пригородный поезд можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Действуют все федеральные льготы. Для студентов и пассажиров в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) цена «разового» билета снижена на 30%. Для детей до 5 лет предусмотрен бесплатный проезд, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД. 

