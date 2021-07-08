Участок Каланчевская – Курский вокзал будет закрыт для движения всех поездов с 12:00 до 14:00 в выходные июля

10:10

В выходные июля с 12:00 до 14:00 участок Каланчевская – Курский вокзал МЦД-2 будет закрыт для движения всех поездов. Технологические «окна» необходимы для его дальнейшей реконструкции. Так, в это время на станции Каланчевская и Курский вокзал железнодорожники приступят к работам по строительству новых зданий для диспетчеров с последующим переводом на микропроцессорную систему управления движением поездов.

Обращаем внимание пассажиров, что на время технологических «окон» изменятся расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.