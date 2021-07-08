Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Участок Каланчевская – Курский вокзал будет закрыт для движения всех поездов с 12:00 до 14:00 в выходные июля

2021-07-08 10:10
Участок Каланчевская – Курский вокзал будет закрыт для движения всех поездов с 12:00 до 14:00 в выходные июля
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В выходные июля с 12:00 до 14:00 участок Каланчевская – Курский вокзал МЦД-2 будет закрыт для движения всех поездов. Технологические «окна» необходимы для его дальнейшей реконструкции. Так, в это время на станции Каланчевская и Курский вокзал железнодорожники приступят к работам по строительству новых зданий для диспетчеров с последующим переводом на микропроцессорную систему управления движением поездов.

Обращаем внимание пассажиров, что на время технологических «окон» изменятся расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД. 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru