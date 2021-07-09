Дополнительные поезда между Калининградом, Зеленоградском и Светлогорском будут курсировать 10 и 11 июля

15:05

В связи с благоприятным прогнозом погоды в ближайшие выходные дни, 10 и 11 июля, на Зеленоградском и Светлогорском направлениях КЖД назначены дополнительные поезда, которые будут отправляться:

с Северного вокзала до станции Зеленоградск-Новый в 10:42;

с Северного вокзала до остановочного пункта Приморье в 11:49;

с Южного вокзала до станции Зеленоградск-Новый в 14:38 и 20:55;

со станции Зеленоградск-Новый в Калининград в 11:18, 15:53 и 21:55;

с о. п.Приморье в Калининград в 13:42;

с Северного вокзала до станции Пионерский Курорт в 09:37;

с Южного вокзала до Светлогорска в 20:26;

со станции Пионерский Курорт в Калининград в 10:24;

из Светлогорска в Калининград в 21:50.

С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.