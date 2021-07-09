С 10 июля изменяется расписание поездов на Балтийском направлении Калининградской железной дороги

14:58

С 10 июля в расписание поездов, курсирующих между Калининградом и Балтийском, внесены изменения.

Начиная с этой даты и до конца лета, в ежедневное обращение назначены пригородные поезда, которые будут отправляться с Южного вокзала в Балтийск в 08:10 и 09:50, в обратном направлении – в 16:20 и 19:05.

С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.