Новый сервис для маломобильных пассажиров начал работать на Восточном вокзале Москвы

16:55

На вокзальном комплексе Восточный в Москве начал работать новый сервис для маломобильных пассажиров. 15 июня его протестировали представители Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухих и дали высокую оценку.

В зале ожидания вокзала организовано специальное пространство с индукционным оборудованием и кнопкой вызова персонала. Здесь учтены все потребности людей с ограниченными возможностями здоровья: выделены места для инвалидных кресел-колясок с возможностью их подзарядки, места для собак-проводников, размещены мягкие диваны, инновационный тактильно-сенсорный справочный терминал для видеоконсультации на жестовом языке и другое оборудование. Для детей выделена отдельная игровая зона, где расположен интерактивный стол с играми и мультфильмами.

«Учитывая стабильный рост спроса на услуги Центра содействия мобильности на вокзалах сети российских железных дорог и для повышения уровня комфорта маломобильных пассажиров, было принято решение о выделении для них в залах ожидания специально организованного пространства. Пилотным стал Восточный вокзал – самый новый и современный в Москве. В дальнейшем данный сервис появится и на других вокзалах. Например, до конца текущего года аналогичные зоны ожидания для маломобильных пассажиров начнут работать на Казанском вокзале Москвы, а также на вокзалах Казань и Набережные Челны», – сообщил начальник Департамента пассажирских перевозок ОАО «ЖД» Николай Костенко.

Напомним: маломобильные пассажиры могут получить необходимую им помощь на российских вокзалах и станциях, оформив соответствующую заявку в Центре содействия мобильности ОАО «ЖД» (ЦСМ ЖД). Пассажира встретят на вокзале, предоставят парковочное место, сопроводят по основным функциональным зонам, окажут помощь при получении предоставляемых услуг, посадке-высадке в поезд и перемещении багажа, при необходимости предоставят кресло-коляску или носилки.

Спрос на услуги ЦСМ ЖД постоянно растет. Так, за январь-май текущего года в Москве услугой воспользовались более 19 тыс. маломобильных пассажиров, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 22%, а в целом по России услугой воспользовались более 97 тыс. человек, что на 20% больше, чем в 2021 году.