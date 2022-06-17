17 июня в первый рейс отправится двухэтажный поезд Самара – Имеретинский курорт

16:16

Новый поезд № 569/570 сообщением Самара – Имеретинский Курорт формирования «Федеральной пассажирской компании» с 17 июня начинает курсировать составами из двухэтажных вагонов.

Поезд будет курсировать 1 раз в 5 дней, отправляясь из Самары в 16:35, со станции Имеретинский Курорт – в 18:56. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Сызрань, Сенная, Саратов, Волгоград, Краснодар и т. д. Время указанно местное.

В составе поезда – двухэтажные купейные вагоны, вагон СВ. Современный подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами, а также поездным мультимедийным порталом «Попутчик». В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров.

Приобрести билеты на новый поезд № 569/570 сообщением Самара – Имеретинский Курорт можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.