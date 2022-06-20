О движении поездов в Ростовской области и Краснодарском крае

15:57

20 июня в 13:55 на перегоне Орловка-Кубанская – Староминская-Тимашевская произошел сход 9 вагонов грузового поезда, груженых углем.

Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет. Габарит соседнего пути не нарушен – по нему осуществляется пропуск пассажирских поездов.

Для ликвидации последствий происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Батайск и Тимашевская. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ликвидации схода.

В связи с происшествием задержаны поезда № 92 Севастополь – Москва, № 224 Анапа – Саратов и № 6174/6173/6273 Ростов-Главный — Староминская-Тимашевская. Вносятся изменения в расписание движения других пассажирских составов.

ОАО «ЖД» принимает все возможные меры для минимизации задержек поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» (вкладка «Фактическое движение поездов»), а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00.