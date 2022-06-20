Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О движении поездов в Ростовской области и Краснодарском крае

2022-06-20 15:57
О движении поездов в Ростовской области и Краснодарском крае
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

20 июня в 13:55 на перегоне Орловка-Кубанская – Староминская-Тимашевская произошел сход 9 вагонов грузового поезда, груженых углем.

Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет. Габарит соседнего пути не нарушен – по нему осуществляется пропуск пассажирских поездов.

Для ликвидации последствий происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Батайск и Тимашевская. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ликвидации схода.

В связи с происшествием задержаны поезда № 92 Севастополь – Москва, № 224 Анапа – Саратов и № 6174/6173/6273 Ростов-Главный — Староминская-Тимашевская. Вносятся изменения в расписание движения других пассажирских составов.

ОАО «ЖД» принимает все возможные меры для минимизации задержек поездов.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» (вкладка «Фактическое движение поездов»), а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru