Пассажиры ЗабЖД в первом полугодии забывали в поездах палки для скандинавской ходьбы, копченую рыбу и медицинские анализы

2021-07-12 09:10
С начала 2021 года 234 забытых в поездах формирования Забайкальского филиала АО «ФПК» предмета было возвращено владельцам. Это удалось сделать благодаря специальному онлайн-сервису. В прошлом году за этот же период владельцам вернули 157 вещей.

Чаще всего в этом году пассажиры забывали документы, одежду, наушники, планшеты, зарядные устройства к гаджетам, кошельки, часы. Из необычных находок – винт от мотора, книга «Человек не может умереть», копченая рыба, надувной матрас, медицинские анализы, палки для скандинавской ходьбы, электрический чайник.

Если пассажир отставил что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте ОАО «ЖД». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание утраченной собственности и указать предполагаемое место в вагоне, где она была оставлена.

После обработки заявки будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям. Забытые вещи возвращаются их владельцу лично.

Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.

Сервис поиска забытых вещей в поездах дальнего следования начал работать с 1 марта 2019 года и за это время владельцам было возвращено более 600 предметов, забытых в поездах формирования Забайкальского филиала АО «ФПК».

