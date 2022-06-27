Расписание пригородных поездов Курского направления МЖД и МЦД-2 изменится в конце июня и июле в связи с путевыми работами

Расписание пригородных поездов Курского направления МЖД и МЦД-2 изменится в конце июня и июле в связи с путевым развитием станции Москва-Пассажирская-Курская для будущего МЦД-4 и сменой стрелочных переводов на станциях Царицыно, Гривно и Стобовая.

Работы пройдут в ночные часы, чтобы сохранить объемы движения в дневное время.

Обращаем внимание пассажиров, что с 28 июня по 24 июля изменится расписание и маршруты некоторых пригородных поездов Курского направления и электричек, смежных с Рижским направлением.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.