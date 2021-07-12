Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров рельсовыми автобусами «Орлан» на Сахалине выросли на четверть в I полугодии

2021-07-12 10:49
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Рельсовыми автобусами РА-3 «Орлан», с начала эксплуатации на Сахалине, перевезено более 336 тыс. пассажиров, из них за 6 месяцев текущего года – более 105 тыс. пассажиров (+25% к аналогичному периоду 2020 года).

Напомним, РА-3 начали курсировать на пригородных пассажирских направлениях островной магистрали с 1 сентября 2019 года. Современный и комфортабельный подвижной состав, получивший по инициативе жителей острова название «Орлан», быстро приобрел популярность у пассажиров.

Из семи маршрутов, по которым на Сахалине курсируют РА-3, наибольший пассажиропоток отмечается на направлениях западного побережья острова: Холмск – Чехов – Томари — 141,8 тыс. пассажиров с начала эксплуатации. Второй по популярности маршрут: Южно-Сахалинск – Томари — по нему за все время перевезено 93 тыс. человек. В направлении Южно-Сахалинск – Корсаков перевезено 70,8 тыс. пассажиров. По новому экспресс-маршруту Южно-Сахалинск – Поронайск, запущенному в феврале 2021 года, перевезено уже более 6 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

