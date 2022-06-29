Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Масштабная реконструкция конечной станции будущего МЦД-4 Железнодорожная начнется со 2 июля

2022-06-29 12:04
На станции Железнодорожная Горьковского направления МЖД, расположенной в городе Балашиха Московской области, начинается масштабная реконструкция инфраструктуры для запуска МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная. Со 2 июля закроются для посадки и высадки пассажиров платформы № 1 и 2. Это необходимо для производства работ по строительству современного транспортно-пересадочного узла, с новыми платформами, оборудованными навесами, и мостом-конкорсом с лифтами и эскалаторами.

На период строительства новых платформ на Железнодорожной будут действовать только платформы №№ 3 и 4 для остановки экспрессов и транзитных пригородных поездов. Значительная часть поездов – 88 в область и 21 в Москву – станут останавливаться на соседней новой станции – Ольгино, которая обеспечивается 14 автобусными маршрутами. Всего в Ольгино по рабочим дням будут делать остановку 108 поездов в сторону Москвы и 115 поездов в обратную сторону.

Информация о предстоящих изменениях маршрутов следования поездов размещена на платформах, вокзале и на мосту.

Кроме того, для прохода на оставшиеся 2 платформы завершается возведение временного пешеходного моста с турникетными павильонами.

Для запуска МЦД-4 ведется реконструкция двух центральных участков Курская – Каланчевская, Савеловская – Белорусская, строительство соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД, а также укладка дополнительных путей на Киевском и Горьковском направлениях МЖД. Открытие нового маршрута МЦД-4 планируется в конце 2023 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

