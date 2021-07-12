Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Еще один беспересадочный электропоезд появился в расписании с сегодняшнего дня

2021-07-12 09:51
Дополнительный «сквозной» электропоезд, позволяющий совершать поездки без пересадок на станции Красноярск, начал курсировать на Красноярской железной дороге с 12 июля.

Теперь ежедневно, кроме субботы и воскресенья, пассажиры могут воспользоваться электричкой Базаиха – Красноярск – Зеледеево. Отправление со станции Базаиха в 11:54, прибытие на станцию Красноярск в 12:30. Отправление со станции Красноярск в 12:38, прибытие на станцию Зеледеево в 14:15.

Кроме того, с 12 июля в расписание добавлен маршрут Красноярск – Базаиха: отправление со станции Красноярск в 10:50, прибытие на станцию Базаиха в 11:32. Он также назначен на будние дни.

Время указано местное.

Новые маршруты будут удобны как для дачников, так и для пассажиров, которым нужно добираться до станций в черте Красноярска, – отмечают в компании «Краспригород».

Напомним, на вокзалах, в пригородных и городских поездах дейсвует масочный режим.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».

