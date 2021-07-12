Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Участники программы «ЖД Бонус» получат двойные баллы за поездки в «Сапсанах»

2021-07-12 15:33
Участникам программы лояльности «ЖД Бонус» будут начислены двойные баллы за поездки в «Сапсанах», включая поезда № 772Н и № 757Н Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород. Акция будет действовать на поезда отправлением в период с 12 по 31 июля 2021 года.

Двойное начисление баллов возможно только на классы обслуживания поезда «Сапсан», которые входят в программу лояльности «ЖД Бонус». Начисление осуществляется в рамках Правил программы лояльности.

Оформить билет с начислением двойных баллов можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».

Для автоматического начисления баллов за поездку следует указывать персональный номер участника программы лояльности при оформлении проездных документов. Баллы начисляются в течение 30 дней после окончания поездки. Ознакомиться с правилами программы «ЖД Бонус» можно на официальном сайте.

Подробную информацию о графике движения поездов «Сапсан» и стоимости билетов можно получить на сайте ОАО «ЖД».

