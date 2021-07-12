Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Количество вагонов в «Ласточке» Кострома – Москва увеличится в июле и августе

2021-07-12 15:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По пятницам и воскресеньям «Ласточки» из Москвы в Кострому будут курсировать сдвоенными составами (10 вагонов). Пассажирам станет доступно в два раза больше мест в период наибольшего спроса на перевозки – в июле и августе.

Из Москвы в Кострому сдвоенная «Ласточка» отправится в первый рейс 16 июля и будет совершать поездки по 29 августа, а из Костромы в Москву она будет курсировать по субботам и понедельникам с 17 июля по 30 августа.

В свой первый рейс «Ласточка» Москва – Ярославль – Кострома отправилась почти год назад, 17 июля 2020 года, и за это время перевезла уже более 200 тыс. пассажиров. Скоростной поезд значительно сократил время в пути между городами Золотого кольца России, сделав туристические поездки комфортнее и доступнее. Специально к первой годовщине «Ласточки» Москва – Ярославль – Кострома для пассажиров, отправляющихся в путешествие по этому маршруту 17 июля, подготовлены сувениры с фирменной символикой.

Приобрести билеты на сдвоенные поезда «Ласточка» сообщением Москва – Кострома можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».

Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифные предложения. Например, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет стоимость билета снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» обратный билет обойдется дешевле на 20%. Тариф «Больше пространства» позволяет одному пассажиру оформить проезд на двух смежных креслах со снижением стоимости второго на 50%, по тарифу «День рождения» пассажир-именинник с тремя сопровождающими может купить билеты со скидкой 30% (при условии единовременной покупки).

