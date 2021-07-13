Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Доля онлайн-продаж билетов на уральские поезда дальнего следования составила почти 60% по итогам полугодия

2021-07-13 09:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-июне 2021 года пассажиры Южно-Уральской железной дороги и СвЖД (обслуживаются Уральским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания») приобрели через интернет более 2,5 млн электронных билетов на поезда дальнего следования. Доля электронных проездных документов увеличилась к аналогичному периоду прошлого года и составила почти 60%.

Использование онлайн-сервисов для дистанционной покупки билетов является удобным механизмом и при этом позволяет исключить личные контакты, что наряду с другими противоэпидемическими мерами ведет к минимизации рисков распространения вирусных инфекций.

Основными каналами продажи электронных билетов холдинга «ЖД» являются официальный сайт компании rzd.ru и мобильное приложение «ЖД Пассажирам» (доступно для мобильных устройств с операционными системами Android и iOS).

«ЖД Пассажирам» позволяет без комиссии приобрести билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, а также использовать бонусные баллы программы лояльности и транспортные карты. В приложении пассажиры могут найти актуальную стоимость билетов на ближайшие даты, навигацию по вокзалам, информацию о фактическом движении поездов и ответы на часто задаваемые вопросы. В актуальной версии приложения также стали доступны следующие полезные опции:

  • уведомление пассажиров о важных изменениях, связанных с поездкой по просматриваемому маршруту (например, изменения в расписании);
  • возможность отправки заявки на регистрацию в Центр содействия мобильности (для оформления билета на специализированные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья).

Если пользователь не нашел билет на нужный поезд дальнего следования, с помощью опции «Отслеживание билетов» можно автоматически узнать о появившихся свободных местах – система пришлет уведомление, если кто-либо из пассажиров вернет билеты или в поезде будет увеличено количество вагонов.

Кроме того, ежедневно получать информацию о новых скидках и специальных тарифах для покупки билетов пассажиры могут в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд».

