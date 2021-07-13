Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиры ЗабЖД могут приобрести билеты в плацкартные вагоны со скидкой 30%

2021-07-13 09:07
Пассажиры ЗабЖД могут приобрести билеты в плацкартные вагоны со скидкой 30%
Пассажиры поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «ЖД») до 29 июля могут приобретать билеты в плацкартные вагоны со скидкой 30%.

Предложение распространяется на верхние боковые места (с 38 по 54). Совершить поездку по выгодной цене можно будет в период с 1 августа по 30 сентября.

С более подробной информацией об условиях проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Получать информацию о новых предложениях в ежедневном режиме пассажиры также могут в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд». Подписаться на него можно, перейдя по ссылке https://t.me/fpcrussia или набрав в строке поиска мессенджера «Телеграм» название канала.

Условия акции не распространяются на покупку билетов по детскому тарифу и тарифу для организованных групп пассажиров, а также не суммируются с другими специальными тарифами и скидками.

