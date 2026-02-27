В начале текущего года, примерно 100 тыс. людей использовали услуги "Городских электричек" в Нижнем Новгороде.

12:37

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В начале 2026 года около 100 тыс. человек воспользовались услугами «Городских электричек» в Нижнем Новгороде.

С 2013 года реализуется проект Горьковской магистрали и АО «ВВППК», который позволил объединить железнодорожный транспорт в единую сеть маршрутов столицы Приволжья.

«Городские электрички» следуют по двум маршрутам – сормовскому и приокскому.

Наибольшей популярностью у жителей Нижнего Новгорода пользуется первая сормовская линия. За январь 2026 года здесь было перевезено 50 тыс. пассажиров. Этот маршрут включает участок от железнодорожного вокзала Нижний Новгород до станции Дубравная. В часы пик электрички отправляются каждые 15 минут.

Вторая сормовская линия пролегает от станции Починки до станции Варя. Здесь установлено тактовое движение электропоездов в утреннее и вечернее время (с 06:00 до 10:00 и с 14:00 до 20:00). Поезда отправляются со станции Починки в 02 и 32 минуты каждого часа (например, 07:02, 07:32 и т. д.), а со станции Варя – в 20 и 50 минут каждого часа (например, 16:50, 17:20 и т. д.). В дневное время (с 10:00 до 14:00) электрички отправляются каждые 40 минут. По этому маршруту было перевезено около 38 тыс. пассажиров.

Приокская линия охватывает участок от железнодорожного вокзала Нижний Новгород до станции Просп. Гагарина. В утренний час пик (с 06:00 до 09:00) поезда отправляются с Проспекта Гагарина каждый час. В январе по этому направлению было перевезено примерно 7 тыс. пассажиров.

В "Городской электричке" при использовании транспортной карты "Ситикард" применяется тариф "Электронный кошелек 60 и 90 минут" для переезда между станциями, находящимися в пределах городского округа Нижнего Новгорода (сегменты Нижний Новгород-Московский - Окский Берег, Нижний Новгород-Московский - Починки - Дубравная и Варя - Починки). Станции на маршруте находятся недалеко от остановок городского транспорта для удобства пересадки.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных поездов на веб-сайте ОАО "РЖД" и пригородной компании АО "ВВППК", в клиентском центре ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.