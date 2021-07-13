Усиленную санитарную обработку провели на железнодорожном вокзале Олимпийский парк

12:44

Сотрудники Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю провели усиленную санитарную обработку железнодорожного вокзала Олимпийский парк и прилегающей к нему территории.

В ходе масштабной дезинфекции в вокзальных помещениях были обработаны сиденья, лифты, эскалаторы. На привокзальной площади – турникетные линии и посадочные места, а в зоне входного контроля – досмотровое оборудование и лотки для ручной клади пассажиров.

При этом использовались хлорсодержащие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Спасатели распыляли их с помощью специального оборудования: ранцевых дезинфекционных приборов.

Отметим, что на вокзалах СКЖД продолжает действовать усиленный дезинфекционный режим. Проводится постоянное обеззараживание помещений. В местах пребывания пассажиров установлены санитайзеры с дезинфицирующим раствором для обработки рук. По громкой связи осуществляется информирование о мерах по профилактике вирусных заболеваний. В кассовых залах и в зонах входного контроля нанесена специальная разметка, напоминающая о необходимости соблюдения социальной дистанции с другими людьми на расстоянии не менее 1,5 м.