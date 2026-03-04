7 марта в Нижнем Новгороде состоится лекционное занятие на тему истории создания паровозов.

14:00

Сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали 7 марта 2026 года организуют лекцию на тему истории строительства паровозов в России. Мероприятие пройдет на вокзале города Нижний Новгород. Посетители смогут узнать о ключевых этапах развития паровозостроения и принципах функционирования этих локомотивов, многие из которых сегодня используются на туристических маршрутах Горьковской железной дороги – это паровозы серии Л, П36 и 9П№ 18430.

Центральным экспонатом лекции станет уникальный танк-паровоз серии «Ь» вн № 9773, который был восстановлен после долгого пребывания в качестве музейного экспоната. Этот паровоз был построен в 1897 году на Невском судостроительном и механическом заводе в Санкт-Петербурге и отличается отсутствием прицепного тендера.

После завершения эксплуатации, этот локомотив долгое время находился на открытой экспозиции «Паровозы России» в Нижнем Новгороде, а затем был восстановлен до рабочего состояния.

Жители и гости Нижнего Новгорода смогут посетить лекцию о паровозостроении и увидеть редкий танк-паровоз серии «Ь» вн № 9773 на площади у Царского павильона 7 марта 2026 года в 10:00, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.