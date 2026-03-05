Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Северной железной дороге прошел выпуск экспертов по программе «Профессионалитет».

2026-03-05 17:41
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Северной железной дороге прошел выпуск специалистов в рамках программы «Профессионалитет».

84 студента, завершившие обучение по данному федеральному проекту, получили свои дипломы 5 марта в Ярославле. 21 из них отличился и получил диплом с отличием.

Цель проекта «Профессионалитет» - подготовка высококвалифицированных специалистов с профессиональным образованием среднего уровня. Обучение проходит в ускоренном режиме и предполагает последующее трудоустройство выпускников на предприятия железнодорожного транспорта.

Отметим, что Ярославский филиал ПГУПС присоединился к данной программе в 2022 году, а первый выпуск специалистов для Северной магистрали состоялся в 2025 году.

Лучшие студенты, показавшие отличные результаты в учебе, получают повышенные стипендии. Они также участвуют в корпоративных молодежных мероприятиях и общественной деятельности вместе с СЖД.

За время работы проекта в Ярославском филиале ПГУПС было заключено 336 договоров о целевом обучении.

ОАО «РЖД» выделило более 38 млн рублей на реализацию этого образовательного проекта на базе Ярославского филиала ПГУПС. За последние четыре года было отремонтировано и оснащено более 25 аудиторий и лабораторий, поставлены тренажерные комплексы, создано молодежное пространство и брендированная аудитория на 100 мест. Были разработаны и внедрены интенсивные образовательные программы, отвечающие потребностям Северной железной дороги и отраслевого рынка труда. Руководители железной дороги и региональных дирекций принимали участие в лекционных занятиях со студентами, сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.

