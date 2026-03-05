Концерн «РЖД» суммировал результаты экологической работы за 2025 год.

17:01

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На собрании Центральной комиссии РЖД по вопросам экологии, которое проводил заместитель генерального директора компании Валерий Танаев, были подведены итоги экологической работы холдинга за 2025 год. РЖД смогли достигнуть впечатляющих результатов в области низкоуглеродных технологий и снижении воздействия на окружающую среду.

В 2025 году выбросы в атмосферу от стационарных источников уменьшились на 6% – в основном, благодаря улучшению технологий.

РЖД активно борются с климатическими изменениями. Прямые выбросы парниковых газов уменьшились на 200 тыс. тонн – это на 2% меньше, чем в 2024 году. Косвенные выбросы также значительно сократились – на 1,6 млн тонн.

РЖД участвуют в климатическом эксперименте в Сахалинской области. В рамках этого проекта в 2025 году компания впервые осуществила транзакции с углеродными единицами, применив на практике механизм учета такой «валюты» в национальном реестре. Благодаря корректировке плана по эффективному использованию энергии на Сахалине, холдингу удалось выполнить квоту в 2025 году и ограничить выбросы до 41 тыс. тонн СО2.

РЖД продолжают переводить котельные с мазутного топлива на газ. За этот проект было получено еще 19560 углеродных единиц, в общей сложности холдинг накопил уже 31 тыс.

Эффективность использования водных ресурсов также продолжает увеличиваться. Потребление воды компанией в 2025 году уменьшилось на 3,9%, до 57 млн кубометров.

Были достигнуты запланированные показатели по снижению сброса загрязненных сточных вод: их объем уменьшился на 5,6% за год.

РЖД способствуют развитию экономики замкнутого цикла. Доход компании от продажи полезных отходов в 2025 году составил 12,8 млрд рублей. Кроме того, компания занимается очисткой загрязненных территорий – в 2025 году были ликвидированы 4 объекта накопленного вреда на станциях Буй, Шадринск, Лобня и Новокасторное.