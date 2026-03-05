В период с января по февраль 2026 года, более 2,5 тысячи посетителей посетили филиалы Музея Горьковской железной дороги.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Более 2,5 тыс. людей посетили филиалы Музея истории и развития Горьковской железной дороги в январе и феврале 2026 года. Они приняли участие в примерно 100 образовательных и тематических экскурсиях.

В Нижнем Новгороде, на открытой площадке «Паровозы России», было около 1 тыс. посетителей. Более 500 человек посетили музей, который находится в Инженерном центре Горьковской магистрали. Филиал музея в Ижевске привлек более 500 посетителей, в Кирове - 320, а на станции Лянгасово - около 300.

В филиалах музея хранятся оригинальные предметы, фотографии и документы, а также уникальные модели с высоким уровнем детализации. Посетителям рассказывают о начале паровозостроения в мире и в России, о строительстве железной дороги, о ключевых моментах истории Горьковской магистрали и о перспективах ее развития, а также о профессиях на железной дороге в прошлом и настоящем.

К тому же, экспозиции музея регулярно обновляются. Например, в прошлом году площадка «Паровозы России» пополнилась 4 новыми образцами подвижного состава: тепловозом ТЭ1, электровозом ЧС3, паровозами П-0001 и П-36.

Дополнительную информацию о Музее истории и развития ГЖД можно найти на официальном сайте в разделе «О дороге», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.