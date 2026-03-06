Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Московской железнодорожной линии осуществляются действия по предотвращению наводнений

2026-03-06 14:40
Московская железная дорога организует мероприятия для подготовки к периоду паводков и ливней, чтобы обеспечить сохранность и функционирование инфраструктурных объектов, а также непрерывное движение поездов во время массового таяния снега.

Чтобы предотвратить затопление железнодорожного оборудования во время теплого периода, продолжается уборка и вывоз снега на станциях. Работы выполняются вручную и с использованием снегоуборочной техники.

Особое внимание уделяется очистке от снега земляного полотна, больших насыпей и глубоких выемок, кюветов, нагорных и водоотводных канав, лотков, отверстий малых мостов и труб, отводу воды от стрелочных переводов на станциях. Организованы работы по вскрытию льда на водоотводах и руслах искусственных сооружений.

Так, на данный момент очищено от снега и льда около 600 малых мостов и водопропускных сооружений, 350 км кюветов, более 300 км водоотводных канав, обследовано более 100 насыпей и выемок, совместно с владельцами проверено 33 плотины, расположенных с верховой стороны железнодорожного пути.

Кроме того, железнодорожники постоянно контролируют уровень воды в реках. В наибольших речных бассейнах – Оки и Днепра – измерения проводятся на 62 водомерных постах дважды в день – утром и вечером.

Перед началом паводка все локомотивные бригады эксплуатационных и моторвагонных депо, а также работники путевого комплекса прошли специальные технические занятия о порядке действий в случае обнаружения размывов железнодорожного полотна, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

