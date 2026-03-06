Железнодорожная система Свердловска приступила к отправке первого контейнерного состава, состоящего из 142 стандартных вагонов, для транспортировки нефтехимических товаров из Тобольска в Китай.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Тестовый запуск первого ускоренного контейнерного поезда, состоящего из 142 условных вагонов, был осуществлен Свердловской магистралью из Тобольска до Владивостока. Затем груз будет перевезен морем в Китай.

Длинный контейнерный поезд был собран на инфраструктуре промышленной станции Денисовка, которая находится рядом со станцией Тобольск. Поезд движется к пункту назначения с увеличенной скоростью по специально разработанному расписанию.

Планируется регулярно отправлять ускоренные поезда, состоящие из 142 условных вагонов, из Тюменской области на Дальний Восток.

Отправка поезда стала следующим шагом в развитии сервиса, который был запущен по запросу крупного нефтехимического холдинга для быстрой доставки продукции (полипропилена) длинными контейнерными поездами из Тюменской области на Дальний Восток. Первый поезд, состоящий из 100 условных вагонов, был отправлен со станции Тобольск на станцию Владивосток 16 сентября 2024 года. В 2025 году длина поездов увеличилась до 125 условных вагонов, а отправка ускоренных контейнерных поездов в направлении дальневосточных портов со станции производилась 13-15 раз в месяц.

Сервис позволяет отправителю груза более эффективно планировать логистику, рационально использовать ресурсы и снижать транспортные затраты.

С начала 2026 года на станции Владивосток, Находка-Восточная, Мыс Чуркин было отправлено 17 поездов длиной 125 вагонов. В общей сложности с момента запуска сервиса (с сентября 2024 года) было отправлено 123 длинносоставных поезда.

Формирование удлиненных поездов, включая контейнерные, является продуктивным техническим решением для усиления транспортных возможностей Восточного участка железнодорожных путей для холдинга РЖД. Это способствует ускорению движения вагонных потоков, снижению операционных затрат, улучшению эффективности работы тягового подвижного состава, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.