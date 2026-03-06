В предвкушении Международного дня женщин, на Забайкальской железнодорожной линии был разработан обширный праздничный план.

В предверии 8 Марта на Забайкальской железной дороге запланирована обширная праздничная программа. События проходят во всех культурных и спортивных учреждениях ЗабЖД в Забайкальском крае и Приамурье, начиная с 5 марта.

Все жители Забайкалья и Приамурья, увлекающиеся спортом, приглашаются на праздничные мероприятия в спортивные учреждения железной дороги. Например, в бассейне "Нептун" в Чите пройдут эстафеты "Весенние волны", в Чернышевске - джампинг-марафон, а в Сковородино - волейбольные соревнования среди женских команд.

Забайкальская пригородная компания поздравит женщин-пассажиров пригородных поездов с праздником с помощью фирменных открыток.

Жители Хилка имеют возможность посетить праздник "Весеннее танго", который состоится в Дворце культуры железнодорожников 6 марта. Сотрудники Борзинского культурно-спортивного комплекса приготовили для всех жителей города караоке-вечеринку "Мне некуда это надеть" (6 марта), а 7 марта в Борзе состоится вечер отдыха "Первые цветы". В Амазаре 8 марта в клубе железнодорожников пройдет развлекательная игровая программа "Жжем по-весеннему!".

Кроме того, перед праздником более 50 сотрудниц железной дороги будут награждены отраслевыми и корпоративными наградами. Среди награжденных благодарностями Министра транспорта РФ и генерального директора ОАО "РЖД", почетными грамотами, знаками за безупречную работу и "Отличный работник Забайкальской железной дороги" - руководители подразделений дороги и региональных дирекций компании, инженеры, техники, диспетчеры, экономисты и сотрудники вокзального комплекса, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.