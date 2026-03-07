Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О расписании поездов в Рязанском регионе

2026-03-07 08:10
О расписании поездов в Рязанском регионе
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 01:58 7 марта на участке между станциями Рязань-1 и Лесок в Рязанской области из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение электроснабжения контактной сети. Это привело к временной остановке движения поездов.

Сейчас движение восстановлено, но только по одной из дорог. 11 пассажирских поездов имеют задержку:

  • № 15 Самара – Москва;
  • № 41 Саранск – Москва;
  • № 13 Челябинск – Москва;
  • № 51 Пенза – Москва;
  • № 9 Самара – Москва;
  • № 21 Ульяновск – Москва;
  • № 65 Тольятти – Москва;
  • № 31 Орск – Москва;
  • № 42 Москва – Саранск;
  • № 208 Москва – Самара;
  • № 106 Санкт-Петербург – Оренбург.

Персонал поездов предоставляет всестороннюю поддержку пассажирам. В вагонах сохраняется комфортная температура.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте РЖД.

Служба поддержки клиентов РЖД работает круглосуточно и бесплатно по телефону: 8 (800) 775-00-00, сообщает отдел корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru