О расписании поездов в Рязанском регионе

В 01:58 7 марта на участке между станциями Рязань-1 и Лесок в Рязанской области из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение электроснабжения контактной сети. Это привело к временной остановке движения поездов.
Сейчас движение восстановлено, но только по одной из дорог. 11 пассажирских поездов имеют задержку:
Персонал поездов предоставляет всестороннюю поддержку пассажирам. В вагонах сохраняется комфортная температура.
Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте РЖД.
Служба поддержки клиентов РЖД работает круглосуточно и бесплатно по телефону: 8 (800) 775-00-00, сообщает отдел корпоративных коммуникаций МЖД.