О расписании поездов в Рязанском регионе

08:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 01:58 7 марта на участке между станциями Рязань-1 и Лесок в Рязанской области из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение электроснабжения контактной сети. Это привело к временной остановке движения поездов.

Сейчас движение восстановлено, но только по одной из дорог. 11 пассажирских поездов имеют задержку:

№ 15 Самара – Москва;

№ 41 Саранск – Москва;

№ 13 Челябинск – Москва;

№ 51 Пенза – Москва;

№ 9 Самара – Москва;

№ 21 Ульяновск – Москва;

№ 65 Тольятти – Москва;

№ 31 Орск – Москва;

№ 42 Москва – Саранск;

№ 208 Москва – Самара;

№ 106 Санкт-Петербург – Оренбург.

Персонал поездов предоставляет всестороннюю поддержку пассажирам. В вагонах сохраняется комфортная температура.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте РЖД.

Служба поддержки клиентов РЖД работает круглосуточно и бесплатно по телефону: 8 (800) 775-00-00, сообщает отдел корпоративных коммуникаций МЖД.