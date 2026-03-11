В течение первых двух месяцев настоящего года количество перевезенных контейнеров по Московской железнодорожной линии достигло 222,3 тысячи ДФЭ.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по февраль 2026 года на территории Московской железнодорожной сети было осуществлено перевозку 222,3 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем направлениям (экспорт, импорт и внутренние перевозки). Это на 6,6% меньше, чем в тот же период 2025 года. Отмечается, что 166,8 тыс. ДФЭ было отправлено по внутренним маршрутам, что на 2% меньше предыдущего года.

Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 104,5 тыс. ДФЭ, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них было перевезено 1,2 млн тонн различных грузов, включая: