В течение первых двух месяцев настоящего года количество перевезенных контейнеров по Московской железнодорожной линии достигло 222,3 тысячи ДФЭ.
2026-03-1116:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В период с января по февраль 2026 года на территории Московской железнодорожной сети было осуществлено перевозку 222,3 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем направлениям (экспорт, импорт и внутренние перевозки). Это на 6,6% меньше, чем в тот же период 2025 года. Отмечается, что 166,8 тыс. ДФЭ было отправлено по внутренним маршрутам, что на 2% меньше предыдущего года.
Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 104,5 тыс. ДФЭ, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них было перевезено 1,2 млн тонн различных грузов, включая:
химические и минеральные удобрения – 12,8 тыс. ДФЭ (-34,7%);
лесоматериалы – 10,7 тыс. ДФЭ (+0,1%);
химические вещества и сода – 9,5 тыс. ДФЭ (-15,4%);
строительные материалы – 9,2 тыс. ДФЭ (-43,9%);
металлические изделия – 5,2 тыс. ДФЭ (-15,3%);
машины, оборудование, двигатели – 4,5 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,8 раза);
бумага – 4 тыс. ДФЭ (+21,6%);
потребительские товары – 3,9 тыс. ДФЭ (-10,9%);
мясо и масло – 2,8 тыс. ДФЭ (-10,6%);
нефть и нефтепродукты – 2,4 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,7 раза);
мельничные продукты – 1,8 тыс. ДФЭ (увеличение – в 2,4 раза);
автомобили и автозапчасти – 1,8 тыс. ДФЭ (+11,8%);
жмыхи – 1,5 тыс. ДФЭ (-10,4%);
черные металлы – 1,3 тыс. ДФЭ (+37,7%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 977 ДФЭ (-2%);
соль – 919 ДФЭ (-18,9%);
комбикорма – 567 ДФЭ (+5,2%);
металлоконструкции – 487 ДФЭ (-17,7%);
цветные металлы – 434 ДФЭ (-28,9%);
сахар – 349 ДФЭ (-49,6%);
прочие продукты питания – 23,1 тыс. ДФЭ (-9,3%);
другие и смешанные грузы – 4,8 тыс. ДФЭ (-1%), сообщает пресс-служба МЖД.
