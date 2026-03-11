Транспортировка контейнеров по Северной железнодорожной линии в период с января по февраль 2026 года достигла 54,5 тыс. ДФЭ.

В период с января по февраль на Северной железнодорожной магистрали было перевезено 54,5 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, включая внутренние, экспортные, импортные и транзитные. Это на 1,3% меньше, чем в тот же период 2025 года. В частности, на экспорт было отправлено 45,2 тыс. контейнеров ДФЭ (+6,9%).

Транспортировка груженых контейнеров по всем видам сообщений в январе-феврале увеличилась на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 49,7 тыс. ДФЭ. В них было перевезено более 916,9 тыс. тонн грузов (+6,4%), включая:

лесоматериалы – 18,7 тыс. ДФЭ (-16,1%);

бумагу – 15,9 тыс. ДФЭ (+17,3%);

химические и минеральные удобрения – 10,5 тыс. ДФЭ (+43,4%);

черные металлы – 2,6 тыс. ДФЭ (-24,8%);

химические продукты и соду – 1,2 тыс. ДФЭ (+6,4%).

Также в контейнерах перевозились машины и двигатели, метизы, строительные материалы, нефтепродукты, промышленные товары и продукция, а также металлические конструкции, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.