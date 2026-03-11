С 1 июня 2026 года возобновится движение сезонного поезда на маршруте Калининград – Челябинск.

14:47

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого июня до двадцать восьмого сентября 2026 года на Калининградской железнодорожной линии будет регулярно ходить сезонный дальнобойный поезд на маршруте Калининград – Челябинск.

Поезд будет отправляться каждый понедельник в 09:55 и прибывать в Челябинск в четверг в 06:18. Время в пути составит 2 дня 17 часов 23 минуты. Маршрут поезда проходит через Смоленск, Тулу, Пензу, Сызрань, Самару и Уфу. Обратное отправление из Челябинска запланировано на четверг в 21:35 с прибытием в Калининград в воскресенье в 13:25.

Билеты на дальнобойные поезда, следующие из/в Калининградскую область, можно приобрести за 90 дней до даты отправления.

Всю необходимую информацию и возможность купить билеты предоставляет мобильное приложение «РЖД Пассажирам», официальный сайт ОАО «РЖД», железнодорожные кассы, а также по телефону службы поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любого региона России), как сообщили в пресс-службе КЖД.