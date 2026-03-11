Транспортировка контейнеров по Южно-Уральской железной дороге в период с января по февраль 2026 года увеличилась на 23%
2026-03-1112:15
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В первые два месяца 2026 года ЮУЖД перевезла 110,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 23,1% больше, чем в тот же период 2025 года.
В рамках внутреннего сообщения было отправлено 12,1 тыс. ДФЭ (+8,5% по сравнению с 2025 годом), в экспортном – 15,1 тыс. ДФЭ (+67,3%), а импорт составил – 23,2 тыс. ДФЭ (+18%).
Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, достигло 101,8 тыс. ДФЭ (+21,6%), в которых было перевезено 1,3 млн тонн разнообразных грузов (+23,2%). За январь-февраль 2026 года наблюдалась положительная динамика:
промышленные товары – 24 тыс. ДФЭ (+33,6% к январю-февралю 2025 года);
метизы – 16,5 тыс. ДФЭ (+20,6%);
черные металлы –13,3 тыс. ДФЭ (+39,6%);
химикаты и сода – 9,4 тыс. ДФЭ (+8,1%);
автомобили и комплектующие – 9 тыс. ДФЭ (+27,5%);
сельскохозяйственные машины – 3,6 тыс. ДФЭ (+55,3%);
зерно – 3,3 тыс. ДФЭ (+70,3%);
сборные грузы – 2,6 тыс. ДФЭ (+6,7%);
огнеупоры – 1,8 тыс. ДФЭ (+62,1%);
комбикорма – 1,3 тыс. тонн (увеличение в 54,7 раза), отметила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.
