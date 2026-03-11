Транспортировка контейнеров по Южно-Уральской железной дороге в период с января по февраль 2026 года увеличилась на 23%

В первые два месяца 2026 года ЮУЖД перевезла 110,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 23,1% больше, чем в тот же период 2025 года.

В рамках внутреннего сообщения было отправлено 12,1 тыс. ДФЭ (+8,5% по сравнению с 2025 годом), в экспортном – 15,1 тыс. ДФЭ (+67,3%), а импорт составил – 23,2 тыс. ДФЭ (+18%).

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, достигло 101,8 тыс. ДФЭ (+21,6%), в которых было перевезено 1,3 млн тонн разнообразных грузов (+23,2%). За январь-февраль 2026 года наблюдалась положительная динамика: