Корпорация "РЖД" начинает эксплуатацию нового туристического поезда "В Долину Нарзанов"

Туристический поезд «В Долину Нарзанов» отправляется в свой первый оздоровительный круиз из Москвы 15 июня, проходя через четыре курортных города Кавказских Минеральных Вод (КМВ): Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск/Железноводск, Минеральные Воды. Возвращение состава запланировано на 19 июня.
Туристы из Воронежа также могут присоединиться к путешествию, поскольку поезд сделает для них дополнительную остановку.
Концепция поездки «поезд – отель»: днем путешественники осматривают достопримечательности КМВ и проходят оздоровительные процедуры, а ночью перемещаются между городами.
Поезд включает в себя комфортабельные спальные вагоны СВ и купе, вагон-ресторан и вагон-бар, где можно заказать различные блюда и напитки, а также вагон-спа с инфракрасной сауной.
Во время путешествия туристы смогут сделать многое, включая:
Билеты на первый рейс турпоезда «В Долину Нарзанов» уже доступны для покупки. Вы можете приобрести их на нашем сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах. К билетам можно добавить экскурсионный тур, включая оздоровительные процедуры, или отдельные экскурсии.
Планируется, что следующий рейс нового туристического поезда «В Долину Нарзанов» состоится 21 октября.