Корпорация "РЖД" начинает эксплуатацию нового туристического поезда "В Долину Нарзанов"

Туристический поезд «В Долину Нарзанов» отправляется в свой первый оздоровительный круиз из Москвы 15 июня, проходя через четыре курортных города Кавказских Минеральных Вод (КМВ): Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск/Железноводск, Минеральные Воды. Возвращение состава запланировано на 19 июня.

Туристы из Воронежа также могут присоединиться к путешествию, поскольку поезд сделает для них дополнительную остановку.

Концепция поездки «поезд – отель»: днем путешественники осматривают достопримечательности КМВ и проходят оздоровительные процедуры, а ночью перемещаются между городами.

Поезд включает в себя комфортабельные спальные вагоны СВ и купе, вагон-ресторан и вагон-бар, где можно заказать различные блюда и напитки, а также вагон-спа с инфракрасной сауной.

Во время путешествия туристы смогут сделать многое, включая:

дегустацию воды из известных источников № 4 и № 17, прогулку по Театральной площади и посещение Императорских ванн в Ессентуках;

поездку на канатной дороге до Джинальского хребта, посещение Храма воздуха, фотосессию в Долине роз и осмотр Главных нарзанных ванн в Кисловодске;

экскурсию в Горячеводскую долину, Парк «Цветник», места съемок фильма «12 стульев», Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова («Домик Лермонтова»), а также Центральную питьевую галерею в Пятигорске;

пробу минеральной воды из Смирновского и Славяновского источников, а также осмотр Дворца эмира Бухарского и Каскадной лестницы в Железноводске.

Билеты на первый рейс турпоезда «В Долину Нарзанов» уже доступны для покупки. К билетам можно добавить экскурсионный тур, включая оздоровительные процедуры, или отдельные экскурсии.

Планируется, что следующий рейс нового туристического поезда «В Долину Нарзанов» состоится 21 октября.