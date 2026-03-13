Вопросы организации транспортировки были обсуждены РЖД с операторами.

2026-03-13 13:28
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе деловой встречи с представителями операторских компаний глава и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров подчеркнул, что в этом году основное внимание уделяется регулированию вагонного парка и улучшению качества планирования перевозок, а также балансу между гружеными и пустыми рейсами.

«В феврале объем согласованных заявок на перевозку грузов в цистернах превосходил реальную погрузку на 35%, в зерновозах – на 33%, в минераловозах – на 26%, в полувагонах – на 24%. На февральские заявки, которые не были выполнены, было выделено 3,6 тыс. цистерн, 1,3 тыс. зерновозов, 1,2 тыс. минераловозов и 11,1 тыс. полувагонов. Это напрямую влияет на эффективность работы сети», – отметил руководитель компании.

С целью повышения эффективности и прозрачности планирования перевозочного процесса, компания усовершенствует электронный сервис «Личный кабинет клиента» на своем корпоративном веб-сайте. Он будет служить универсальным источником информации по всем операциям с грузовыми вагонами каждого владельца, заключившего договор о сотрудничестве с ОАО «РЖД». С помощью этого сервиса пользователи смогут отправлять запросы, согласовывать плановые операции, получать уведомления о событиях и изменениях статуса вагонов, а также эффективно планировать свою работу, учитывая возможности инфраструктуры, и проводить предварительную оценку потенциальных рисков.

