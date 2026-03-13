Вагоны, следующие из Екатеринбурга, Тюмени и Перми в Кисловодск, теперь предлагают услугу подачи готовых горячих блюд.

2026-03-13 13:07
Вагоны, следующие из Екатеринбурга, Тюмени и Перми в Кисловодск, теперь предлагают услугу подачи готовых горячих блюд.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с марта 2026 года, путешествующие на поездах № 119/120 Тюмень – Екатеринбург – Кисловодск и № 365/366 Пермь – Кисловодск имеют возможность воспользоваться услугой предварительного заказа готовых горячих блюд. В состав этих поездов, не оборудованных вагонами-ресторанами, включены модифицированные штабные вагоны с особым оборудованием для организации питания во время путешествия.

Во время поездки пассажиры могут заказать полноценные завтраки, обеды или ужины, приготовленные на профессиональных кухнях. В вагоне установлены холодильные устройства, которые поддерживают идеальный температурный режим для хранения продуктов. Проводники используют специальные печи для разогрева выбранных пассажирами блюд и подачи их в вагон.

Меню этого типа питания включает более 30 различных блюд, которые понравятся как взрослым, так и детям. С момента начала тестирования этой услуги (с декабря 2022 года) пассажиры дальнего следования на СвЖД заказали более 200 тыс. порций (то есть каждый третий пассажир воспользовался этой услугой в поездах, где она доступна).

Согласно статистике, наиболее часто во время путешествия заказывают куриные котлеты с запеченным картофелем, мини-сосиски с макаронами, блинчики с сыром и ветчиной, суп-лапшу с курицей, солянку, блинчики со сгущенкой и сливочно-творожный десерт, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

