Вагоны, следующие из Екатеринбурга, Тюмени и Перми в Кисловодск, теперь предлагают услугу подачи готовых горячих блюд.

Начиная с марта 2026 года, путешествующие на поездах № 119/120 Тюмень – Екатеринбург – Кисловодск и № 365/366 Пермь – Кисловодск имеют возможность воспользоваться услугой предварительного заказа готовых горячих блюд. В состав этих поездов, не оборудованных вагонами-ресторанами, включены модифицированные штабные вагоны с особым оборудованием для организации питания во время путешествия.

Во время поездки пассажиры могут заказать полноценные завтраки, обеды или ужины, приготовленные на профессиональных кухнях. В вагоне установлены холодильные устройства, которые поддерживают идеальный температурный режим для хранения продуктов. Проводники используют специальные печи для разогрева выбранных пассажирами блюд и подачи их в вагон.

Меню этого типа питания включает более 30 различных блюд, которые понравятся как взрослым, так и детям. С момента начала тестирования этой услуги (с декабря 2022 года) пассажиры дальнего следования на СвЖД заказали более 200 тыс. порций (то есть каждый третий пассажир воспользовался этой услугой в поездах, где она доступна).

Согласно статистике, наиболее часто во время путешествия заказывают куриные котлеты с запеченным картофелем, мини-сосиски с макаронами, блинчики с сыром и ветчиной, суп-лапшу с курицей, солянку, блинчики со сгущенкой и сливочно-творожный десерт, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.