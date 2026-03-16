В 2026 году на железнодорожной линии Южного Урала планируется ремонт около 200 км трассы.

2026-03-16 09:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2026 году на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) предполагается осуществить капитальный ремонт 192,7 км железнодорожного пути. Из этого количества, в Челябинской области будет отремонтировано 51,6 км, в Курганской области - 71,6 км, в Оренбургской области - 44,9 км, а на территории Петропавловского отделения ЮУЖД (Республика Казахстан) - 24,6 км.

В ходе капитального ремонта специалисты проведут ряд действий по модернизации инфраструктуры: заменят шпалы, рельсы, стрелочные переводы, скрепления. Таким образом, новые рельсы будут установлены на 42,8 км пути. В рамках путеремонтной работы будет произведена замена 127 стрелочных переводов.

Кроме того, работники железной дороги проведут очистку от загрязнений щебня и выровняют путь.

Выполнение всех видов ремонтных работ способствует повышению безопасности и надежности инфраструктуры.

Отметим, что в 2025 году на ЮУЖД было отремонтировано 319,7 км пути различными видами ремонта, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

