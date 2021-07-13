Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Ночные «Ласточки» будут курсировать между Санкт-Петербургом и Псковом в июле и августе

2021-07-13 14:38
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В июле и августе – в период наибольшего спроса на перевозки между Санкт-Петербургом и Псковом – ОАО «ЖД» назначает дополнительную пару ночных электропоездов «Ласточка» на этом маршруте.

Ночные «Ласточки» № 815/816 Санкт-Петербург – Псков будут курсировать по пятницам с 16 июля по 27 августа по следующему графику:

Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) – Псков

Дата отправления

Номер поезда

Время отправления

Время прибытия

Остановки

16, 23, 30 июля;

6, 13, 20, 27 августа

815

23:30

03:00

Гатчина, Луга, Плюсса, Струги Красные

Псков – Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)

16, 23, 30 июля;

6, 13, 20, 27 августа

816

22:40

02:10

Струги Красные, Плюсса, Луга, Гатчина

Приобрести билеты на дополнительные поезда «Ласточка» можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».

На данных маршрутах действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30 %, при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20 %.

