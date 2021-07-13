Ночные «Ласточки» будут курсировать между Санкт-Петербургом и Псковом в июле и августе

В июле и августе – в период наибольшего спроса на перевозки между Санкт-Петербургом и Псковом – ОАО «ЖД» назначает дополнительную пару ночных электропоездов «Ласточка» на этом маршруте.
Ночные «Ласточки» № 815/816 Санкт-Петербург – Псков будут курсировать по пятницам с 16 июля по 27 августа по следующему графику:
|Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) – Псков
|
Дата отправления
|
Номер поезда
|
Время отправления
|
Время прибытия
|
Остановки
|
16, 23, 30 июля;
6, 13, 20, 27 августа
|
815
|
23:30
|
03:00
|
Гатчина, Луга, Плюсса, Струги Красные
|
Псков – Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)
|
16, 23, 30 июля;
6, 13, 20, 27 августа
|
816
|
22:40
|
02:10
|
Струги Красные, Плюсса, Луга, Гатчина
Приобрести билеты на дополнительные поезда «Ласточка» можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».
На данных маршрутах действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30 %, при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20 %.