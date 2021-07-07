С 10 июля стыковка «Метеоров» с поездами дальнего следования на станции Сортавала станет еще удобнее

С целью улучшения качества обслуживания пассажиров с 10 июля изменяется расписание рейсов скоростного судна «Метеор» сообщением Сортавала – Валаам – Сортавала.

Напомним, что с момента запуска услугой перевозки скоростным судном «Метеор» воспользовались порядка 5 тыс. человек.

Изменяется расписание движения:

№ 501 (ежедневно) Сортавала 08:50 – Валаам 09:45;

№ 503 (ежедневно) Сортавала 11:10 – Валаам 12:05;

№ 505 (ежедневно) Сортавала 14:15 – Валаам 15:10;

№ 507 (по субботам и воскресеньям) Сортавала 16:35 – Валаам 17:30;

№ 502 (ежедневно) Валаам 09:55 – Сортавала 10:45;

№ 504 (ежедневно) Валаам 13:05 – Сортавала 14:00;

№ 506 (ежедневно) Валаам 15:25 – Сортавала 16:20;

№ 508 (по субботам и воскресеньям) Валаам 18:30 – Сортавала 19:25.

Благодаря вводу нового расписания стыковка «Метеоров» с поездами прибывающими и отправляющимися на станцию Сортавала и остановочный пункт Сортавала-Центр станет еще удобнее. В частности, пассажиры поезда № 160 сообщением Москва – Петрозаводск, прибывающего в Сортавала в 08:19 (мск), смогут совершить пересадку на рейс «Метеора» в 08:50 (мск). Таким образом, время ожидания составит всего порядка 30 минут.

Также пассажирам поезда «Ласточка» № 821 сообщением Санкт-Петербург – Сортавала-Центр, прибывающего в 10:28 (мск), будет предоставлена возможность удобной пересадки на рейс «Метеора» в 11:10 (мск).

С 10 июля снижается стоимость проезда на борту скоростного судна «Метеор». На рейсах с включенным в стоимость билета экскурсионным обслуживанием на маршруте Сортавала – Валаам она составит:

класс 1П (Бизнес+) – 2990 рублей;

класс 2П (Комфорт+) – 2690 рублей;

класс 3Е (Эконом+) –1950 рублей:

на маршруте Сортавала – Валаам (без экскурсионного обслуживания) и Валаам – Сортавала:

класс 1С (Бизнес) – 1500 рублей;

класс 2С (Комфорт) – 1200 рублей;

класс 3С (Эконом) – 1000 рублей.

На рейсах «Метеора» № 501, № 503, № 505 в стоимость проезда в классах обслуживания 1П (Бизнес+) и 2П (Комфорт+) включена услуга экскурсионного обслуживания с питанием в трапезной монастыря. В стоимость проезда в классе обслуживания 3Е (Эконом+) включена услуга экскурсионного обслуживания без питания.

При приобретении билетов эконом класса на «Метеор» услугу питания можно оформить отдельно и оплатить в кассе АО «СЗППК» на причале города Сортавала, или на борту судна. Стоимость обеда составляет 500 рублей.

На рейсах № 502 и № 507 увеличено количество мест для граждан, проживающих на острове Валаам, работников Валаамского монастыря и предприятий, расположенных на острове. Данные категории граждан имеют право льготного проезда.

Для детей действуют детские тарифы (до 5 лет – проезд бесплатный без занимания отдельного места, от 5 до 10 лет – скидка 50%). Граждане, проживающие на острове Валаам, работники Валаамского монастыря и предприятий, расположенных на острове, имеют право льготного проезда.

В пути следования при наличии свободных мест в «Метеоре» пассажиру может быть предложено место более высокого класса обслуживания с доплатой.

Приобрести билеты на «Метеор» можно на сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.